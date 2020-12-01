Дерев'янко про відтермінування РРО: Законопроект Зеленського вдарить по виходу бізнесу з тіні

Відтермінування обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) на рік затримає процес детінізації української економіки.

Про це заявила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Анна Дерев'янко, коментуючи президентський законопроект No4439.

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За її словами, на початку 2020 року Державна служба статистики оцінила рівень тінізації української економіки в 40%, а в окремих секторах - до 60- 80%. Подібна ситуація "не дає державним бюджетом наповнюватися належним чином".

Вона зазначила, що вітчизняний бізнес відчуває "провал" в роботі правоохоронних органів, які мали б забезпечувати боротьбу з "тінню".

Анна Дерев'янко підкреслила, що найчастіше можна почути скарги на митні органи, але на них покладати відповідальність можна лише частково. При цьому необхідно максимально обмежити надходження в Україну нелегальних товарів. За її словами, навіть якщо в якійсь країні Європи товари можуть просочитися через кордон, то продати їх просто неможливо. При цьому в Україні "нелегальні товари можна продати досить легко".

Впровадження обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій дозволить виключити можливість продажу в Україні товарів, що нелегально перетнули кордон нашої країни, зазначили в ЄБА.

За матеріалами УБР