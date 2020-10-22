Держава профінансує клінвипробування і виробництво української вакцини від COVID-19

Клінічні випробування і виробництво вакцини від COVID-19 буде профінансовано коштом держави. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час пресбрифінгу в Києві 22 жовтня.

"Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. Під час її проведення з'ясувалося, що кандидат на вакцину має хороші перспективи, відбувається нейтралізація вірусу. Розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep, плюс українські вчені та академіки, які працюють, зокрема, в Інституті мікробіології НАН. У зв'язку з тим, що ми завершили доклінічну фазу, потрібно розпочинати клінічну фазу. Вона відбуватиметься за повної підтримки держави з точки зору фінансування процесів", - сказав він. Міністр повідомив, що це коштуватиме майже 100-150 млн гривень.

Своєю чергою один із розробників - президент компанії DiaPrep System Incorporated Михайло Фаворов зазначив, що Україна може отримати готову вакцину через дев'ять місяців або рік.

"Це тривалий процес, він передбачає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже зрозуміло, що з часом ми зможемо отримати препарат, який захищатиме від COVID-19. Ми можемо отримати вакцину через дев'ять місяців - рік", - сказав він.

Фаворов додав, що доклінічні дослідження відбувалися в лабораторних центрах Туреччини, Америки та Франції і довели нейтралізацію вірусу.