Держава видаватиме підприємцям кредити під 0% річних для того, аби вони могли заплатити за існуючі позички у банках

Відповідну кредитну програму запровадили напередодні у Кабінеті міністрів України.

"Ми вирішили, що держава допоможе підприємцям зберігати не лише свою справу як таку, а й персонал, який задіяний в її реалізації, адже в більшості випадків діяльність мікро- та малого бізнесу забезпечується саме людьми та їхнім вкладом в цю справу. Ми допоможемо втримати не лише робочі місця, а й гідний рівень оплати праці", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. Про це повідомляє "Громадське телебачення".

Як працюватиме нова програма?

Підприємець, який має найманих працівників та кредит у банку, зможе отримати рефінансування цього кредиту під 0% річних. Умови отримання рефінансування такі: Зберегти 60% фонду оплати праці, який був на підприємстві 1 березня та 80% працівників; Не мати проблемної заборгованості за банківським кредитом; Оборот підприємства та пов'язаних з ним компаній не повинен перевищувати 10 мільйонів євро на рік.

Напередодні стало відомо, що держава планує підтримувати бізнес у зв'язку з карантином двома кредитними програмами. Однією з них є розширена версія програми пільгових кредитів під 5-7-9% річних. Гроші з неї планують видавати для рефінансування кредитів бізнесу.

Водночас в уряді відмовилися від ідеї скасувати ЄСВ для бізнесу на період карантину.