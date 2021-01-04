Держава виплатила 3,6 мільярда одноразової допомоги ФОПам і найманим працівникам - Шмигаль

Держава виплатила 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень. Загалом для отримання такої допомоги звернулося понад 480 тисяч осіб", - написав Шмигаль.

За його словами, Пенсійний фонд профінансував майже 456 тисяч заявок. Наразі кошти не перераховані переважно тим, хто зареєструвався в останні дні минулого року.

"Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що ФОПи першої групи звільнені від обчислення та сплати ЄСВ за себе на період із 1 грудня 2020 року до 31 травня 2021 року.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський підписав ініційовані ним закони для підтримки малого бізнесу в період дії карантинних заходів через COVID-19. Закони, зокрема, передбачають надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі восьми тисяч гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Leopolis.news