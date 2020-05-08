Державна Центренерго відмовилася від українського вугілля і перейшла на закупівлю газу у Коломойського

Державна компанія "Центренерго" запустила свої блоки, що працюють на природному газі. Закупівлі здійснюються у компанії "Юнайтед Енерджі", пов'язаної з олігархом Ігорем Коломойським. Про це у відповідь на питання міністра Ольги Буславець на селекторній нараді в Мінекоенерго повідомив член дирекції держкомпанії Сергій Колесніков.

Він заявив, що Центренерго почав роботу газомазутних блоків. "Що стосується п'ятого блоку. Економічний ефект від цього є. Ситуація на газовому ринку всім відома. Ціна відома. Тому, порахувавши, не хаотично, не бездумно, зробили", - сказав Колесніков.

У відповідь на уточнююче питання в.о. міністра Буславець, хто поставляє газ на держпідприємство, Колесніков відповів: "Ресурс? Це фірма "Юнайтед Енерджі". Ми платимо, ми законтрактували", - в той же час.

Також Буславець зажадала підготувати на наступне засідання інформацію про те на яких умовах укладено контракти, на якій біржі проведена закупівля і попросила надати економічне обґрунтування таких дій. "Нагадую, було витрачено багато державних коштів на переведення енергоблоків з антрациту, який вже не видобувається у нас, а знаходяться на ОРДЛО, для того щоб перевести їх на роботу на марці "Г", який видобувається в т.ч. на державних шахтах. У нас інформація, що є великий профіцит цього вугілля на складах. Відпрацюйте це питання з точки зору оптимізації роботи ваших блоків і я хочу бачити економічне обґрунтування цих дій", - звернулася до Колеснікова Буславець.

Нагадаємо, що першим і найбільшим імпортером російської електроенергії, після відкриття імпорту з ініціативи Андрія Геруса, стала компанія "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

Восени 2019 року ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват" Коломойського. Причому "Центренерго" закуповувало вугілля по 2500 грн за тонну, що було значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну.

У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію, за даними розслідування "Бізнес-Цензора" компанія продає за заниженим тарифом підприємствам, в т.ч. феросплавним заводам, власником яких є Ігор Коломойський і Віктор Пінчук.

Нагадаємо Михайло Волинець напередодні заявив, що борг Центренерго перед держшахтами вже досяг півмільярда гривень.