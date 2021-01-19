Держборг на 1 грудня становив понад 80 млрд доларів - Марченко

Станом на 1 грудня 2020 року державний борг України становив 84,2 млрд дол. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Ми запланували дефіцит бюджету в 7,5% на 2020 рік і, зрештою, мали лише 5,3%. Ми очікуємо дефіциту 5,5% у 2021 році. Ми очікували, що ВВП впаде на 4,8% в 2020 році; за попередніми даними, ми могли б бути в дещо кращому становищі з мінус 4,5%. У 2021 році я очікую 4,6% плюс. Державний борг на 1 грудня становив 84,2 млрд доларів, з них зовнішній борг - 42,3 млрд доларів", - сказав Сергій Марченко.

Нагадаємо, Україна у 2021 році витратить на виплату боргів понад 620 млрд грн.