Держборг України в червні-2020 зріс на 2,7% у гривні та 3,5% у доларах - Мінфін

Сукупний державний борг України в червні 2020 року зріс на 2,7% у гривні - до 2,269 трлн грн, а в доларовому еквіваленті - на 3,5%, до $85,01 млрд, повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

"Упродовж червня-2020 сума державного й гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 59,71 млрд грн і в доларовому еквіваленті на $2,89 млрд", - повідомив Мінфін.

Менше зростання боргу в гривні в червні пов'язане зі зміцненням нацвалюти в тому місяці до 26,69 грн/$1 (на сьогодні 27,76 грн/$1), водночас порівняно з початком року гривня, коли курс становив 23,69 грн/$1, помітно девальвувала.

У результаті загалом за перше півріччя держборг України в гривні зріс на 13,6%, або на 270,88 млрд грн, тоді як у доларовому еквіваленті його зростання становило лише 0,8%, або $0,65 млрд.

Мінфін уточнив, що від початку року зовнішній держборг України зріс на $2,16 млрд - до $51,12 млрд, зокрема в червні - на $2,16 млрд.

Як повідомлялося, в червні Україна отримала перший транш від МВФ за програмою stand-by на $2,076 млрд і пов'язане з ним фінансування від ЄС розміром EUR500 млн.

Закрыть