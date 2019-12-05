Дешевые кредиты: Гончарук анонсировал старт и назвал условия

Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, что предполагает доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"По инициативе президента Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и заставить возвращаться наших заробитчан домой и открывать бизнес здесь. Первый этап - доступное кредитование", - написал Гончарук.

Условия кредитования

Предполагается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места.

Под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%.

Под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

Кредиты можно брать в любой сфере деятельности - на энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов. Выбрать кредит наличными Что нужно для участия Бизнес-план Положительная финансово-кредитная репутация Платежная дисциплина.

"Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес - только то, что работает минимум 12 месяцев", - рассказал Гончарук.

"Заявки будут принимать уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: http://smeprogram.guf.gov.ua/ (...) Больше информации уже скоро!", - написал Гончарук. Ранее сообщалось

Президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу кредитования бизнеса "Возвращайся и оставайся". Цель программы - вернуть домой украинских заробитчат и предоставить доступные кредиты на собственное дело.

Приватбанк уже третий раз за год снижает ставки кредитования для малого бизнеса и предпринимателей. С 3 декабря ставка кредитования по самой популярной программе финансирования предпринимателей "КУБ" снижена с 1,7 до 1,6% в месяц от начальной суммы кредита за первые пол года и с 1,5 до 1,4% в месяц за следующие пол года пользования кредитом.

По данным на 30 июля 2019 года, средневзвешенная ставка по краткосрочным гривневым кредитам для бизнеса составляла 17,9%, по долгосрочным займам - 20,4%. По займам для населения - 37,9% и 30,6% соответственно.

Минфин

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