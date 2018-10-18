Детективам НАБУ передали из Черногории украинку, проходящую по делу Онищенко

Процедура экстрадиции украинки из Черногории заняла полтора года

Завершена процедура экстрадиции из Черногории в Украину гражданки Украины, которая разыскивалась Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.

"Благодаря совместным усилиям ГПУ и НАБУ Министерством юстиции Черногории в сентябре 2018 г. принято решение о выдаче указанного лица в Украину. 18 октября 2018 г. указанная гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - сообщают в Генпрокуратуре.

В информации не приводится имя и фамилия экстрадированной гражданки Украины. Но LB.ua пишет, что речь идет об Ирине Мусиенко, задержанной 7 апреля 2017 года в аэропорту "Подгорица" властями Черногории по ориентировке Интерпола и Европола. Она проходит по так называемому "газовому делу" Александра Онищенко о хищении средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен (более 1,3 неуплаченной ренты и более чем 1,6 млрд гривен незаконных доходов от перепродажи газа через фиктивные предприятия).

13 августа 2016 года Мусиенко сообщили о подозрении и объявили в розыск.