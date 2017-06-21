Детективы НАБУ проводят обыски в Госгеонедра по "янтарному" делу

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины обыски в офисе Государственной службе геологии и недр Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

Отмечается, что следственные действия НАБУ ведутся в отношении предоставления ведомством административных услуг по пользованию недрами на участках проявлений янтаря.

"Прорабатываются материалы за период работы предыдущего руководства службы", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что следственные действия проводятся во исполнение постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева от 19 июня 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал, как народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков планировали за деньги "протолкнуть" в Верховной Раде изменения в законодательство Украины для легализации незаконной добычи янтаря.