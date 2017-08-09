Децентрализация: Бюджетная поддержка регионов выросла в 33 раза, - Зубко

В текущем году на развитие общин и развитие местной инфраструктуры из госбюджета было направлено 16,5 млрд гривен. Об этом заявил вице-премьер- министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба Минрегиона.

Он отметил, что по сравнению с 2014 годом, объем общей бюджетной поддержки регионов увеличился в 33 раза. Так Зубко прокомментировал принятые 2 августа изменения в Государственный бюджет Украины на 2017 год.

По словам министра, в этом году введен новый вид субвенции местным бюджетам, направленной на развитие системы здравоохранения в сельской местности, объем которой составляет 4 млрд гривен. Ее распорядителем определен Минрегион.

"В условиях децентрализации эти средства будут стимулировать местные общины обеспечивать новое качество услуг на местном уровне - медицины, образования, админуслуг и безопасности на своих территориях. Это - возможность создать лучшие условия для обслуживания людей, а также инвестировать в инфраструктуру", - сказал Зубко.

По его словам, на 2017 год предусмотрена финансовая поддержка местного и регионального развития на сумму около 16 млрд грн: 6,5 млрд гривен - субвенция на социально-экономическое развитие; 270 млн гривен - средства на строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины.

4 млрд гривен - субвенция на развитие системы здравоохранения в сельской местности; 3,5 млрд гривен - Государственный фонд регионального развития; 1,5 млрд гривен - субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ.

В текущем году также предусмотрено 650 млн гривен на проекты регионального развития за счет средств государственного бюджета, полученных от ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании Программы поддержки секторальной политики.

Напомним, с начала 2017 года таможни Государственной фискальной службы Украины перечислили в государственный бюджет почти 169,4 млрд гривен платежей при запланированных 148,4 млрд гривен.