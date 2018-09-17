Deutsche Bank планирует вывести из Лондона EUR450 миллиардов активов из-за Brexit

На этом настаивает Европейский центральный банк (ЕЦБ). После Brexit филиал Deutsche Bank в Лондоне должен будет соответствовать критериям, установленным для подразделений европейских банков, расположенных в третьих странах.

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank планирует перевести из Лондона во Франкфурт EUR450 млрд своих активов.

Это почти 75% всех активов банка в британской столице, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Financial Times.

По информации газеты, на этом настаивает Европейский центральный банк (ЕЦБ). После Brexit филиал Deutsche Bank в Лондоне должен будет соответствовать критериям, установленным для подразделений европейских банков, расположенных в третьих странах.

Переговоры между британскими властями и ЕС по условиям Brexit должны закончиться в ноябре 2018 года. Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. Вчера, 16 сентября, мэр Лондона Садик Хан призвал провести второй референдум по Brexit.