Директор международного аэропорта в Николаеве попался на миллионной взятке губернатору

Директор Николаевского международного аэропорта Михаил Галайко пытался дать взятку в размере 700 тысяч гривен губернатору Алексею Савченко.

Всего он предлагал 2,5 миллиона.

Об этом на совместном брифинге 29 декабря рассказали главный прокурор Николаевской области Тарас Дунас и председатель Николаевской ОГА Алексея Савченко, информирует "Слово и Дело" со ссылкой на Новости N.

Сообщается, что директор аэропорта 28 декабря пытался подарить губернатору "подарок" к Новому году - пакет, в котором было 700 тысяч гривен. Всего он предлагал 2,5 миллиона.

Деньги были предложены за продление с ним трудового договора - 23 декабря контракт закончился.

По словам прокурора, директор аэропорта задержан. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Сообщается, что Михаила Галайко назначили исполняющим обязанности директора аэропорта 2 февраля 2017 года.