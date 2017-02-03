Директор одного из департаментов НБУ задержан за взятку

Директор департамента платежных систем Национального банка Украины Сергей Шацкий задержан 2 февраля за взятку.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Утверждается, что он требовал 35 тысяч долларов за регистрацию платежной системы "Платисервис", которая состоялась 24 января этого года.

Во время получения части денег его задержали вместе с тремя посредниками, один из которых - гражданин Азербайджана.

Ему предъявлено подозрение по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки), посредникам - по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (соучастие в получении взятки).

Шацкого планируют арестовать.

Система "Платисервис" создана для осуществления переводов наличных и безналичных средств в национальной валюте от физлиц в пользу физлиц и юрлиц в пределах Украины. Ее расчетным банком является Аккордбанк.