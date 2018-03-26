Директора харьковского завода "Укроборонпрома" задержали за взятку военному прокурору

В Харькове был задержан директор Харьковского завода транспортного оборудования, входящего в госконцерн "Укроборонпром" во время передачи взятки военному прокурору в размере 60 тыс. гривен. Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона Украины на свой странице в Facebook.

"Установлено, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты денежных средств тогдашний генеральный директор ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", а ныне - директор ГП "Харьковский завод транспортного оборудования"... предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн", - подчеркнули в прокуратуре.

Директора предприятия задержали сотрудники СБУ, военной прокуратуры и службы безопасности и режима "Укроборонпрома".

Задержание.Фото: facebook.cоm/vppru

Как сообщали Українські Новини, суд приговорил мэра Сколе Москаля к 6,5 годам тюрьмы за взятку.

Также СБУ задержала следователя полиции по подозрению в получении $15 тыс. взятки в Одессе.