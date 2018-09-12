Директора Волынского облавтодора задержали на взятке в 300 тыс. гривен. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Как отмечается, руководителя дочернего предприятия "Волынский облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" задержали на взятке сегодня, 12 сентября 2018 года.

Сообщается, чиновник за указанную сумму решал "вопрос" относительно заключения с предпринимателями договоров об аренде помещения, которое находится на балансе облатодора.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, после которых ему будет сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды).

По сообщению СМИ, речь идет о Николае Янчуке.Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура Полтавской области совместно с сотрудниками СБУ задержала на взятке в тысячу долларов прокурора Полтавской местной прокуратуры.

Кроме того, сообщалось, что на получении взятки разоблачен исполняющий обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

