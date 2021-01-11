Директору аеропорту Кривого Рога повідомили підозру

Директора КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" Ігоря Лашина підозрюють у махінаціях з будівництвом огорожі навколо летовища, що призвело до збитків на 5,3 млн грн. Йому повідомлено про підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури No3 повідомлено про підозру директору КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, посадовець у березні 2019 року уклав з приватним підприємством договір підряду на виконання робіт з будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх вартість завищена. Внаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Викрито директора КП прокурорами спільно з працівниками управління Служби безпеки України в області. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину", - вказано у повідомленні.