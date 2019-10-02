Для иностранцев планируют ввести платный проезд по дорогам Украины

В Украине планируют ввести платный проезд по дорогам для иностранцев.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил в среду во время рабочего совещания в Николаеве, сообщает Укринформ.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистов, которые платят акциз. Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат ", - сказал Криклий.

Он также добавил, что планируется из государственного бюджета на следующий год получить дополнительные средства на дороги Украины. "Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24000 километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - подчеркнул министр.