Для Киевэнерго повысили тарифы на горячее водоснабжение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила для ПАО "Киевэнерго" тариф на горячее водоснабжение и понизила тариф на отопление.

Соответствующее решение было принято во вторник, 4 июля, во время заседания Национальной комиссии, передает РБК-Украина.

"По результатам прозрачного рассмотрения при поддержке КГГА было принято решение о поддержке проекта", - сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Стоит отметить, что тарифы на поставки горячей воды для Киевэнерго для населения установлены на уровне 84,45 грн за 1 куб. м при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения и 78,08 грн за 1 куб. м при отсутствии полотенцесушителей.

При этом тарифы на снабжение горячей водой для нужд управляющих многоквартирных домов состовляют 67,80 грн за 1 куб. м при условии подключения полотенцесушителей к системам горячего водоснабжения и 62,68 грн за 1 куб. м при их отсутствии.

В то же время тарифы ПАО "Киевэнерго" на услугу по централизованному отоплению для населения установлены на уровне 1414,45 грн/Гкал для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии и 32,91 грн за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 1 июня 2017 года задолженность Киева перед энергетической компанией "Киевэнерго" за потребленную электроэнергию превысила 1 миллиард гривен. В то же время в Киеве по состоянию на 1 мая задолженность за отопление и горячую воду составила 4,2 миллиарда гривен. По полученным данным, задолженность горожан составляет 1,7 миллиарда гривен - 1,3 миллиарда за отопление и 481,8 милллионов за воду. А вот жилищно-эксплуатационные организации Киева задолжали 846,7 миллиона гривен.

Киевская городская государственная администрация утвердила новые тарифы за услуги по содержанию домов и придомовых территорий. В КГГА отметили, что повышение тарифов связано с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов. Документ зарегистрирован в Главном территориальном управлении юстиции Киева 12 июня.