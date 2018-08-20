Для побудови сміттєпереробного заводу Києву потрібно два роки - Петро Пантелєєв

10 серпня Київ оголосив конкурс на будівництво заводу із переробки сміття. Інформація і конкурсна документація з'явилися на сайті комунального підприємтсва "Київкомунсервіс".



Столиця продукує понад 1,2 млн т відходів на рік. Із них на найбільший в Україні сміттєвий полігон No5 у селі Підгірці Обухівського району Київщини - це 25 км від Хрещатика - завозять 460 тис. т щороку. Полігон давно на межі екологічної катастрофи. Восени позаторік, після перекриття місцевими мешканцями в'їзду на звалище, столична влада пообіцяла закрити його до 1 жовтня 2018-го. Однак, закриття полігону відтерміновується, бо у Києва за цей час так і не з'явилося альтернативи.

Коли вона з'явиться і як у найближчий час розвиватимуться події у сфері вивезення сміття зі столиці, розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, 43 роки.

Відходи, які не можливо переробити, можна захоронити чи спалити, каже Петро Пантелєєв. Фото 2017 року

Із 28 серпня усі охочі збудувати сміттєперобний завод для столиці, можуть подавати конкурсні заявки. Чому це сталося лише зараз, хоча тема активно обговорювалася останні два роки? Не було інвесторів?

- Ні, проблема не у відсутності інвесторів. Останні два роки ми аналізували існуючі технології й провели переговори з багатьма іноземними компаніями. Однак вітчизняне законодавство не сприяє залученню інвестора в сміттєву галузь в Україні. Наприклад, закон "Про житлово-комунальні послуги" відповідальність за переробку покладає на перевізників. Інвестори ж хотіли б мати справу з міською владою й отримати гарантії від неї, а не від комерційних підприємств.

Інвестори хочуть мати справу з міською владою й отримати гарантії від неї, а не від комерційних підприємств

Інвестор має надати технологію, землю під будівництво і гроші. А ще понад €1 мільйона для тимчасового замороження на своїх рахунках. Що надає місто?

- Місто виступає гарантом довготривалого контракту, забезпечує необхідні для виробництва обсяги сміття й тарифи на послуги. Згоден, умови конкурсу доволі суворі. Але нам ще на першому етапі треба "відсіяти" компанії, що не мають досвіду і ресурсу, щоб збудувати переробні підприємства. Якби конкурс виграла якась сумнівна фірма, ми просто втратили б час, якого обмаль. Щодо мільйона євро застави, то інвестор, який має намір укласти в будівництво заводу десятки мільйонів, вочевидь, зможе забезпечити таку заставну суму.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН