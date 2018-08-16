Для поддержки реформ Украина получит 800 миллионов долларов - Всемирный банк

Всемирный банк готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине на 800 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении ВБ, передают Украинские новости.

"По просьбе правительства Украины Всемирный банк осуществляет подготовку гарантийной операции в поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления. После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина получит гарантию от Международного банка реконструкции и развития на сумму 650 млн долларов, которая поможет заимствовать около 800 млн долларов на внешних рынках", - говорится в нем.

Для того, чтобы новая операция Всемирного банка стала возможной, необходимо подтверждение завершения всех действий по начатых реформам и благоприятная макроэкономическая ситуация.

В этом контексте критическим является вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" (N8331д) и Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования" (N6027д), которые были приняты Верховной Радой в июле.

Также критическим для правительства является достижение соглашения с Международным валютным фондом по четвертому пересмотру программы кредитования, без которой новая гарантийная операция не сможет быть осуществлена.

Всемирный банк призывает правительство Украины завершить все необходимые действия по начатым реформам и достичь соглашения с МВФ.

Ранее Всемирный банк прогнозирует, что Украине необходимо привлечь 8 млрд долларов внешних заимствований в 2018-2019 годах.

Тем временем, Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины 3,5% в 2018.

