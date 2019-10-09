Для вступления Украины в европейское газовое сообщество необходимо выполнить два условия - ЕЭС

Чтобы успеть интегрироваться в европейскую ГТС до конца года, украинской власти необходимо включить режим "турбо" - Коболев.

Для полноценного вступления Украины в европейское газовое сообщество осталось выполнить всего два принципиальных условия. Об этом заявил директор секретариата Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янош Копач.

По его словам, необходимо закончить анбандлинг и сделать абсолютно независимым регулятора - Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ КУ). Он также отметил, что это можно успеть сделать до конца текущего года.

"На 90% все необходимые документы готовы. Недостаточно политической воли, чтобы обеспечить регулярные, бесперебойные поставки газа, а также стабильное будущее газового рынка и ГТС Украины", - сказал он.

Копач добавил, что секретариат Европейского энергетического сообщества и Еврокомиссия настаивают на заключении новым оператором Украины - ("Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) - с "Газпромом" нового контракта на транзит российского на новых условиях. В частности, во-первых, подписание договора о присоединении, во-вторых, установление тарифов на транспортировку газа.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, согласно приложению 28 к европейскому энергетическому законодательству, властям Украины необходимо до конца года принять около 40 законодательных и подзаконных актов, а для этого необходимо включить режим "турбо".

Он также добавил, что законодательство РФ и Европы не запрещают "Газпрому" быть поставщиком газа для Украины после 2020 года.

"Я не удивлюсь, если с нового года часть промышленных предприятий Украины будут работать на российском газе. Для этого у россиян есть основания, в частности близость расстояния и возможность предложить более дешевый газ", - сказал Коболев.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

На встрече в Брюсселе 19 сентября представители "Нафтогаза" и Газпрома" предварительно договорились о начале предметных переговоров относительно контракта по транзиту газа из РФ в ЕС через ГТС Украины. Украинская сторона передала россиянам дорожную карту анбандлинга и проекты договоров о транспортировке газа через ГТС Украины и о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем. Россияне впервые допустили возможность сотрудничества с "Нафтогазом" по европейским правилам с 1 января 2020 года.

Ранее руководство "Газпрома" выражало готовность без консультаций продлить договор, подписанный в 2009 году тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Следующий раунд переговоров запланирован на конец октября.