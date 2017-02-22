Днепровский меткомбинат оказался на грани полной остановки

Невозможность из-за блокады ввозить кокс из Алчевска не позволяет наладить ритмичные поставки сырья на предриятие.

В правительстве Украины ищут способы решения проблемы с поставками угля

ПАО Днепровский металлургический комбинат, входящему в корпорацию ИСД угрожает полная остановка. Ежедневно изыскиваются средства на оплату суточной нормы обеспечения одной доменной печи комбината. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Руководство Корпорации ИСД и ПАО ДМК делают все возможное, чтобы градообразующее предприятие Каменского продолжило свою работу. Для бесперебойной работы часть кокса комбинат покупает у ЧАО ЕВРАЗ ЮЖКОКС и за пределами Украины в Польше, но из-за недостатка оборотных средств и высокой стоимости кокса поставки сырья на ПАО ДМК - неритмичны", заявили на комбинате.

Отмечается, что остроту проблемы с обеспечением сырья удалось бы снизить, если бы возобновило работу ПАО Алчевсккокс и были налажены поставки кокса на ДМК. В этом случае возрасли бы объемы поставок сырья и уменьшилась его себестоимость.

Также ДМК ожидает от государства возмещения налога на добавленную стоимость - что тоже помогло бы избежать остановки предприятия.

Напомним, 16 февраля корпорация ИСД подтвердила остановку работы Алчевского металлургического комбината и Алчевского коксохимического завода.

Ранее сообщалось о том, что Гройсман не видит альтернативы антрациту в ближайшие три года.

finance.bigmir.net

