"До перегляду програми необхідне повне узгодження дій", - директорка МВФ після розмови з Зеленським

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва наголосила на необхідності "повного узгодження дій" до перегляду програми співпраці фонду з Україною

Про це директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва написала у Twitter.

"Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку та зусиль у боротьбі з корупцією. Повне узгодження дій необхідне для перегляду програми", - написала Георгієва.

18 листопада президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Зеленський запевнив у виконанні Україною всіх структурних маяків, необхідних для перегляду програми МВФ.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко за підсумками візиту до Вашингтона припустив приїзд місії МВФ до країни до кінця 2020 року. "Щоб з'явилися дати, треба досягти прогресу щодо всіх блоків питань. Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані і ми з обох сторін почнемо ними рухатися, то я в цьому питанні є оптимістом: Україна має всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - сказав він "Голосу Америки".

За словами Шевченка, на порядку денному переговорів із МВФ стоять три питання: рішення Конституційного Суду та антикорупційної діяльності в Україні, проект держбюджету на 2021 рік і робота самого НБУ. Глава центробанку зазначив, що найбільше занепокоєння викликало рішення КС.