До відкриття готують більше двохсот ринків по всій країні

29 квітня Кабмін розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків. Відповідні зміни будуть зафіксовані у постанові N 211.

Про це повідомив глава уряду України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки тому, що Міністерство охорони здоров'я України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

- Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть функціонувати в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період, - повідомив Денис Шмигаль.

Газета Хрещатик

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