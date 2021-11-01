"Дочка" російського Сбербанку змінює назву в Україні

Російський Сбербанк змінює назву однойменної "дочки" в Україні. Відповідне рішення було прийняте російським держбанком, інформує Finbalance.

Повна назва Акціонерного товариства "Сбербанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочена назва - АТ "МР Банк".

"Уповноважити правління банку самостійно приймати рішення з питань, що стосуються порядку, умови використання банком нових знаків для товарів та послуг (ТМ)", - йдеться в рішенні російського Сбербанку.

У серпні 2021 року Верховний суд завершив розгляд справи Ощадбанку проти російського Сбербанка Росії та АТ Сбербанк і визнав за Ощадбанком право на торгову марку "Сбербанк" на території України.