Додон попросил «Газпром» о скидке в 10-15% на российский газ

Президент Молдавии Игорь Додон обратился с просьбой к «Газпрому» предоставить республике скидку на российский газ. Об этом Додон написал на своей странице в фейсбуке.

«Обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой предоставить Молдавии скидку на газ в 10-15% (как для стран ЕАЭС). Стоимость газа для Молдавии за последние годы снизилась более чем в 2 раза. Соответственно этому, необходимо снизить цену на газ и для конечного потребителя», — заявил Додон.

Он также добавил, в ходе встречи с Миллером они обсудили вопросы сотрудничества Молдавии и России в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что Додон не исключил вступления Молдавии в ЕАЭС.