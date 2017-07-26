Договор о партнерстве по проекту "Энергомост "Украина - ЕС" могут подписать до конца года - "Энергоатом"

Договор будет предусматривать инвестиции в восстановление линии электропередач от Хмельницкой АЭС к подстанции "Жешув" (Польша) и реконструкцию подстанции "Западно-Украинская".

Украина может до конца 2017 года подписать договор о государственно-частном партнерстве, в рамках которого будут выполнены мероприятия для реализации проекта "Энергомост "Украина - ЕС", который позволит экспортировать в Польшу и Венгрию электроэнергию, произведенную на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС.

Об этом в ходе рабочего визита на ХАЭС сообщил президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время в Министерство энергетики и угольной промышленности поступит технико-экономическое обоснование (проекта энергомоста - УНИАН), которое ляжет в основу дальнейшего проведения со стороны министерства конкурса на государственно-частное партнерство, и до конца года, если все пройдет удачно, министр сможет подписать с победителем этого конкурса договор о государственно-частном партнерстве", - сказал он.

По словам Недашковского, этот договор будет предусматривать инвестиции в восстановление линии электропередач от Хмельницкой АЭС к подстанции "Жешув" (Польша), реконструкцию подстанции "Западно-Украинская", а именно ее разделение на два класса напряжения (330 и 750 кВ), с дальнейшим присоединением линии 750 кВ к европейской сети ENTSO-E в Альбертирше (Венгрия).

"Третий пакет работ - это непосредственно на ХАЭС. Это выполнение работ на открытом распределительном устройстве 750 кВ и ввод в эксплуатацию блочного трансформатора на третьем энергоблоке", - добавил президент "Энергоатома".

Он также отметил, что в качестве базового варианта для достройки третьего энергоблока ХАЭС на сегодня прорабатывается использование реакторной установки производства чешской компании Skoda.

Присутствующий на совещании генеральный директор ОП "Атомпроектинжиниринг" Александр Рыбчук сообщил, что установленная мощность третьего блока ХАЭС может составлять 1100 МВт, что на 100 МВт больше, чем на действующих двух блоках станции.

"Мы решили, что мы можем установить мощность 1100 МВт каждого энергоблока (энергоблоки No3 и No4 ХАЭС - УНИАН), благодаря тем усовершенствованиям в турбинной установке и турбогенераторе, которые могут быть применены", - сказал Рыбчук, добавив, что компания Skoda уже имеет опыт такого производства, выпустив 3 аналогичных реакторных установки.

"В данном проекте учитывается, что уровень локализации украинскими производителями будет составлять порядка 70%. Вся номенклатура поставок из России подлежит замене", - добавил Рыбчук.

Как сообщал УНИАН, конкурс по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС был проведен еще в 2008 году. Тогда его победителем стала российская компания "Атомстройэкспорт". В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение о достройке блоков ХАЭС с российской стороной.

В конце ноября 2016 года "Энергоатом" заявил, что рассматривает возможность привлечения европейского поставщика реакторной установки типа ВВЭР-1000 для завершения строительства упомянутых блоков.

Ранее "Энергоатом" представил свой проект 2Энергетический мост "Украина - ЕС". В рамках проекта предполагается переключить энергоблок No2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Как отмечал президент "Энергоатома" Юрий Недашковский, поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков No3 и No4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Также Недашковский сообщал, что "Энергоатом" планирует до конца этого года утвердить на заседании Кабмина и представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию третьего блока ожидается в 2025 году.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.