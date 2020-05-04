Доходи держбюджету з початку року впали на 11,6%

Державний бюджет на 2020 рік у квітні був недовиконаний за доходами на 13,6 млрд гривень (11,6%), а з початку року - на 41,39 млрд гривень.

Такі дані оприлюднила казначейська служба.

Доходи державного бюджету в квітні 2020 року становили 103,95 млрд грн, що на 11,6% менше від плану і на 7,1% нижче від квітня-2019, а за чотири місяці - 314,98 млрд гривень за плану в 356,38 млрд гривень.

Зокрема, митниця у квітні принесла 19,55 млрд грн – відставання від плану становило 36,4%, від торішнього показника – на 22,7%. За чотири місяці митні надходження становили 84,84 млрд грн - це на 26,7% нижче за очікуваний рівень і на 16% менше від січня – квітня-2019.

Податкові надходження у квітні становили 26,68 млрд грн, що на 16,2% менше від плану і на 6,9% нижче за торішній рівень. За чотири місяці податкові надходження становили 137,51 млрд грн, що на 7,8% нижче за план, але на 9,9% вище від показника за січень-квітень-2019, вказало казначейство.

Усього план з податкових та митних органів у квітні недовиконаний на 26,1%, за чотири місяці недовиконання становило 16,1%.

Доходи місцевих бюджетів у квітні-2020 знизилися на 18,5% і були на 21,7% нижчими від очікуваного показника - 25,05 млрд грн, а за чотири місяці місцеві бюджети отримали 88,97 млрд грн - це на 11,2% нижче від плану і на 3% більше за аналогічний період минулого року.

Як відомо, 13 квітня Верховна рада ухвалила зміни до державного бюджету України на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу, які передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі – до 298 млрд гривень.

Після внесення змін доходи держбюджету складуть 975,8 млрд гривень, витрати – 1,266 трлн гривень, граничний обсяг дефіциту - 298,4 млрд гривень, обсяг державного боргу - 2,387 трлн гривень.