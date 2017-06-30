Доходы местных бюджетов выросли на 100 миллиардов гривень - Порошенко

Доходы местных бюджетов в Украине с 2014 года выросли на 100 миллиардов гривень и продолжают расти.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю 25-летия Ассоциации городов Украины в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"За это время местные бюджеты выросли на 100 млрд гривень. Уверен, что в 2014 году очень мало кто верил в цифру 100 миллиардов", - сказал президент.

Порошенко добавил, что доходы бюджета Киева выросли с около 24 млрд гривень в 2014 году до 39 млрд гривень в 2016 году , в Днепре - с 3 до 11 млрд гривень, в Виннице - с 0,5 млрд гривень до 3 млрд гривень.

"Эти миллиарды - отремонтированные или построенные дороги, школы и больницы. Это - закупленная в городах коммунальная техника, троллейбусы и трамваи. Выиграл каждый город", - подчеркнул глава государства.