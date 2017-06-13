Доходы ОПЕК от экспорта нефти упали до минимума за 11 лет

В 2016 году доходы стран — членов ОПЕК от экспорта нефти упали до минимального с 2005 года значения, следует из ежегодного статистического обзора картеля.

Совокупный доход от экспорта нефти в 2016 году сократился на 13,2% по сравнению с 2015 годом — до $445,684 млрд.

В 2015 году доходы от экспорта сырья составили $513,430 млрд.

Максимальный доход ОПЕК получила в 2012 году — тогда он составил $1,183 трлн.

По итогам 2016 года единственной страной, которая нарастила доходы от экспорта нефти, стал Иран. Доход вырос в 1,5 раза — до $41,123 млрд.

В физическом выражении экспорт стран ОПЕК в 2016 году вырос на 6,5% год к году и составил 25,014 млн баррелей в сутки.