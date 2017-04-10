Документы о продаже "Сбербанка" пока не поступали в НБУ - Гонтарева

Документы о продаже ПАО "Сбербанк" в Нацбанке Украины ждут на этой неделе, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

НБУ пока не получал документов о продаже "Сбербанка" Фото: EPA

В Национальном банке Украины ожидают документов о продаже ПАО "Сбербанк" на этой неделе. Об этом во время пресс-конференции сказала глава НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Никаких официальных документов по продаже не поступало, мы ждем этих документов. Может на этой неделе будут", - сказала она.

О продаже 100% акций ПАО "Сбербанк" (Украина) стало известно 27 марта. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после ее одобрения финансовыми и антимонопольными регуляторами, в том числе в Латвии и Украине.

В пресс-службе Norvik Banka сообщили, что основным покупателем украинской "дочки" "Сбербанка" станет сын владельца российской нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид.

По информации "Коммерсанта", Саид Гуцериев получит 55% акций украинского подразделения "Сбербанка", основной акционер Norvik Banka Григорий Гусельников - 45%.

"Сбербанк России" объявил о продаже украинской "дочки" спустя неделю после того, как Национальный банк Украины ввел санкции против банков с российским капиталом.

5 апреля глава правления "Сбербанка России" Герман Греф заявил, что в ближайшие дни финучреждение обратиться в НБУ за разрешением на продажу ПАО "Сбербанк".