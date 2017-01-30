Долг киевлян за электроэнергию составил 300 млн грн

Население Киева в течение 2016 г. увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 101,4 млн грн - до 299,7 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Отмечается, что по состоянию на 1 января 2017 года общий долг столичных потребителей за электроэнергию составил 677,7 млн грн. Долг в течение 2016 года увеличился на 55,9 млн грн, то есть почти на 9%. В частности, население Киева должно 299,7 млн.

Наибольший прирост задолженности за электроэнергию продемонстрировали населения, промышленность и государственный бюджет в части льгот и субсидий для населения. Суммарно их задолженность выросла на 174,3 млн грн и составила 400,1 млн грн.