Долг с Газпрома будет взыскан в ближайшее время - Минюст

Долг российского Газпрома перед НАК Нафтогаз Украины по решению Стокгольмского арбитража будет взыскан в ближайшее время. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНИАН. Павел Петренко убежден, что у Газпрома нет шансов избежать ответственности

Министр убежден, что у Газпрома "нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время".

"Они прячут голову в песок, но другая часть тела остается снаружи, другая часть тела - это те активы, то имущество, которое находится по всему миру у Газпрома. Уже сейчас Газпром теряет с точки зрения стоимости самой компании, так как они являются публичной компанией, потому что они показали себя как недобросовестный контрагент перед теми европейскими компаниями, с которыми у них есть контракты", - добавил Петренко.

Напомним, Газпром 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с Нафтогазом Украины по поставкам газа.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО Газпром.

По итогам двух споров Газпром должен заплатить Нафтогазу $2,56 млрд.