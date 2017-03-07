Долги украинцев перед госбюджетом выросли в 4 раза

Основная часть сформирована из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей

Долги украинцев по налогам перед госбюджетом с 2014 по 2016 годы выросли в 3,8 раза и составили 59 миллиардов гривен. Об этом сообщает Счетная палата Украины, ссылаясь на отчет о результатах аудита эффективности взыскания налогового долга.

Аудиторы признали действующую систему управления налоговым долгом неэффективной и непрозрачной.

"Мероприятия, которые проводили фискальные органы с целью предупреждения роста налогового долга и непосредственно его взыскания с налогоплательщиков, не привели к снижению темпов его роста или его сокращению" - говорится в сообщении ведомства.

Долг по налогам, сборам и платежам в государственный бюджет в течение 2014- 2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 года достиг почти 59 миллиардов гривен, отмечается в сообщении.

Основная часть налогового долга (88 процентов) сформирована из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей.

В 2016 году дефицит бюджета Украины составил 70,13 миллиарда гривен. За год он вырос в 1,6 раза. С учетом того, что в прошлом году объем украинской экономики составил 2,4 триллиона гривен, дефицит бюджета равен трем процентам ВВП.

Накануне министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников. Также в Минюсте предложили лишать украинцев водительских прав за долги.

Известно, что украинцы задолжали за коммуналку почти 17 миллиардов гривен.

Напомним, экономика Украины признана одной из самых "несчастных" в мире. В рейтинге Bloomberg's Misery Index Украина занимает седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что иностранные инвестиции в Украину выросли на 17 процентов. При этом самым крупным украинским инвестором оказалась Россия.

