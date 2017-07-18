Доллар дешевеет в киевских обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июля на 3,1 коп. до 26,0519 UAH/USD, курс покупки - на 5,93 коп. до 25,7761 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,55 коп. до 29,3922 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,16 коп. до 30,0058 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,7761 26,0519 29,3922 30,0058 3,95 4,47 Максимальный 25,9000 26,1500 29,6500 30,4300 4,28 5,20 Минимальный 25,1000 25,9500 28,6000 29,7000 2,00 4,25

Напомним, Насиров заявил, что для повышения минимальной зарплаты до 7500 грн есть все экономические предпосылки.

МВФ не будет настаивать на создании в Украине антикоррупционных судов.