Доллар дешевеет в киевских обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 июля на 3,1 коп. до 26,0519 UAH/USD, курс покупки - на 5,93 коп. до 25,7761 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.
Средний курс покупки евро повысился на 1,55 коп. до 29,3922 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,16 коп. до 30,0058 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
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Напомним, Насиров заявил, что для повышения минимальной зарплаты до 7500 грн есть все экономические предпосылки.
МВФ не будет настаивать на создании в Украине антикоррупционных судов.