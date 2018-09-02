Доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42% - Порошенко

Страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером страны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, подводя итоги первого года Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

"Ровно год назад в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. (...) Первые результаты уже есть. Сегодня страны Европейского Союза стали крупнейшим торговым партнером Украины - доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%. За первое полугодие этого года мы экспортировали в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов США, что почти на 2 млрд долларов США больше аналогичного периода прошлого года", - написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.

Порошенко заверил, что Украина и в дальнейшем будет углублять не только торгово-экономическую, но также секторальную и политическую интеграцию Украины в ЕС.

"Наша задача - довести это дело до конца, обеспечить полноправное членство Украины в Европейском Союзе. Как президент буду прилагать для этого максимум усилий. Как и обещал, внесу в Верховную Раду законопроект о закреплении в Конституции Украины нашего курса на вступление в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.

Отметим, ранее в Германии представили доклад по выполнению Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. В документе отмечается, что прогресс от реформ пока что не имеет положительного эффекта на повседневную жизнь людей, также евродепутаты отметили влияние коррупции во всех сферах жизни. #Порошенко #ассоциация #Европа #соглашение