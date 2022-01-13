Доля Nord Stream 2 залежить від дій РФ щодо України – Боррель

Доля газопроводу "Північний потік-2" пов'язана з будь-яким потенційним конфліктом РФ з Україною, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

"Звичайно, функціонування цієї інфраструктури також буде залежати від розвитку подій в Україні та поведінки Росії. Ви не можете собі уявити, що ми думаємо з одного боку про запровадження санкцій проти Росії, про всяк випадок, а з іншого боку - про відкриття інфраструктури. Це, звичайно, пов'язано з ситуацією в Україні, це очевидно", - заявив Боррель.

Проте, за його словами, якщо Москва обере шлях деескалації, то рішення щодо відкриття газопроводу, збудованого між РФ та Німеччиною, опиниться в руках німецьких та європейських регуляторних органів.