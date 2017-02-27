Донецкий металлургический завод остановил работу, не хватает железорудного сырья.

Сегодня Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, остановил работу единственной действовавшей доменной печи No1 из-за нехватки железорудного сырья. Поставок нет в связи с торговой блокадой Донбасса.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя предприятия, накануне в воскресенье отработала дневная смена, после чего домна прекратила работу, передает интернет-издание Хроника.инфо.

Собеседник отметил, что ранее ДП-1 выплавляла 1,4-1,7 тыс. тонн чугуна в сутки, в среднем - около 1,5 тыс. тонн. Вторая доменная печь давно не вводилась в работу, работали одной печью.

"Причина остановки - нехватка именно железорудного сырья. Кокс поставлялся с Макеевского КХЗ, проблем с ним не было", - констатировал представитель предприятия.

Hronika.info

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