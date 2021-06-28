Дороги захистять від фур: Зеленський запровадив автофіксацію порушень габаритно-вагових норм

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно- вагового контролю" No 1534-IX, який Верховна Рада ухвалила 3 червня 2021 року. Він закріплює можливість автоматичної фіксації порушень габаритно- вагових параметрів.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки з габаритно-вагового контролю, зокрема дає право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, що порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Президент розраховує, що новий закон захистить дороги від руйнування надмірно навантаженими автомобілями і підвищить рівень безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, під час реалізації програми "Велике будівництво" у 2020 році було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі", а в 2021 році планується побудувати ще 66 пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.