Дорогой газ: финансист рассказал о "победе Украины"

Повышение цены на газ - победа украинского правительства. Об этом заявил финансовый аналитик Виталий Шапран на своей страничке в Фейсбуке.

КОНТЕКСТ. Напомним, в субботу, 20 октября, правительство приняло решение о повышении цены на газ для населения и предприятий ЖКХ на 23% - с нынешних 6,95 грн за м3 до 8,55 грн.

МНЕНИЕ. По словам Шапрана, такое повышение цены на газ согласуется со статистикой. В 2017 году украинцы в среднем платили за газ 2,17 евроцента в пересчете на кВт/ч, тогда как средняя цена в Европе составляла 7,19 евроцента - в 3,3 раза выше отечественной.

При этом самые низкие цены на газ были в самых бедных странах ЕС - Болгарии (3,7 евроцента) и Румынии (3,1 евроцента).

КСТАТИ. Также Виталий Шапран отметил, что на фоне общего повышения мировых цен на энергоресурсы за последний год средняя цена газа в ЕС выросла на 35%, а на нефть и нефтепродукты - на 33%.

Сейчас, как отмечает эксперт, украинское правительство достигло соглашения с МВФ о повышении цены на газ, которая остается гораздо меньшей, чем европейская. Это обеспечивает Украине лояльность со стороны фонда и одновременно снижает нагрузку на бюджет по части субсидий, - пишет Шапран.

По его мнению, благодаря поднятию цены на газ, Украине удалось обезопасить себя от дефолта на весь 2019 год.

https://etcetera.media