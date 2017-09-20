Доступное жилье: участникам АТО и переселенцам упростили процедуру

Кабинет министров упростил процедуры получения государственной помощи по программе "Доступное жилье" для участников АТО и внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

Как подчеркнул вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, одобренное постановление корректирует порядок, по которому государство будет оказывать поддержку по уплате до 50% стоимости жилья для участников АТО и переселенцев.

"Программа "Доступное жилье" будет распространена в первую очередь на две категории граждан - участников АТО и вынужденных переселенных лиц.

Предложенные изменения дадут возможность 50% компенсации от стоимости на приобретение жилья, а также упрощается перечень документов, которые необходимо подавать внутренне перемещенным лицам", - рассказал Зубко.

Позже в пресс-службе чиновника добавили, что право на государственную поддержку также будут иметь не только граждане, которые состоят на квартирном учете, но и те, которые не имеют в собственности жилья или имеют в собственности жилую площадь, которая не превышает 13,65 кв. м. Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено право на участие в программе при условии, что они не имеют в собственности жилья, которое находится на подконтрольной территории Украины.