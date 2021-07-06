Дотримання норм купівлі сільгоспземель перевірятимуть нотаріуси - Лещенко

Онлайн-перевірку дотримання обмежень при купівлі землі сільгосппризначення (до 100 га в одні руки) здійснюють нотаріуси.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко написав у Фейсбуці.

Як зазначається, щоб мати можливість перевірити дотримання покупцем землі сільськогосподарського призначення законодавчою норми у 100 га в одні руки, нотаріуси мають отримати доступ до Державного земельного кадастру. Для отримання такого доступу їм потрібно подати відповідну заявку до Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Доступ надається протягом однієї доби з моменту подачі заявки.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2021 року набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", який скасовує дію мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Згідно з документом, з 1 липня 2021 року і до 1 січня 2024 року купувати землі сільгосппризначення зможуть тільки фізичні особи - громадяни України. У перші два роки з дня, коли закон набрав чинності, одна фізособа зможе придбати лише 100 га землі.

На 1 липня 2021 року доступ до Держземкадастру мали лише 879 з близько 6 500 нотаріусів в Україні. Лише за кілька днів після відкриття ринку земель надійшло 2 344 заяви від нотаріусів щодо надання доступу до Держземкадастру; із них 1 382 заяви погоджено, у задоволенні 233-ох - відмовлено, 729 перебувають на розгляді.