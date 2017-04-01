ДТЭК Ахметова договорился о поставках электроэнергии в Молдову

Компания Energocom подписала с DTEK Trading, входящим в ДТЭК Рината Ахметова, контракт на поставку электроэнергии в Молдову на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года по $50,2 за 1 МВт*ч. Об этом сообщает Министерство экономики Молдовы.

31 марта операторы молдавского энергорынка Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie, Red Union Fenosa, Furnizare Energie Electrica Nord, Moldelectrica, Red Nord и Red Nord Vest подписали контракт с Energocom о закупке электроэнергии на период с 1 апреля 2017года по 31 марта 2018 года.

Молдавские энергокомпании в этом году пять раз продлевали срок подачи заявок от участников тендеров на поставку электроэнергии в Молдову. Ценовое предложение представила только одна компания из четырех участвующих в тендере - ДТЭК Павлоградуголь.

Украина в январе-феврале 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 37,2% (на 263,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 972,5 млн кВт-ч.

В январе-феврале 2017 года Украина экспортировала электроэнергии на $48,765 млн, в том числе в феврале - на $27,189 млн.