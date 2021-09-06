ДТЕК збільшує постачання вугілля з Польщі в межах підготовки до зими

Компанія "ДТЕК Енерго" уклала вже другий контракт на закупівлю вугілля для теплових електростанцій у межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook.

"ДТЕК Енерго" уклала вже другу угоду на поставку польського вугілля до України. Цього разу - на імпорт 20 тис. тонн палива. Перша партія в рамках нового контракту із шахти Zaklad Górniczy Brzeszcze, обсягом 2200 тонн, уже надійшла до України", - ідеться в заяві.

Паливо призначене для потреб Добротвірської та Бурштинської ТЕС, які розташовані поруч із польським кордоном.

Усього у вересні ДТЕК очікує постачання 80 тис. тонн палива з Польщі. Із них 60 тис. тонн - у межах підписаного в серпні компанією й вуглевидобувними підприємствами Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. тонн вугілля і додаткові 20 тис. тонн - у межах другого контракту з новим постачальником.

Станом на 6 вересня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" зросли до 631 тис. тонн.

У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля зокрема з імпорту.

Компанія "ДТЕК Енерго" в серпні підписала угоду на імпорт 320 тис. тонн вугілля від польського вуглевидобувного підприємства Bogdanka в період із серпня 2021 року до січня 2022-го.

Наприкінці місяця "ДТЕК Енерго" і "Центренерго" домовилися про спільне постачання 75 тис. тонн вугілля зі США, обсяг буде розподілено рівними частинами між генерувальними компаніями (по 37,5 тис. тонн для кожної компанії).