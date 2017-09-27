Дубилет подал иск к "ПриватБанку" о защите деловой репутации

Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет подал иск к банку о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск зарегистрирован Печерским районным судом Киева 19 сентября, сообщили "Українські новини".

Ответчиками являются "ПриватБанк" и информационное агентство "Интерфакс- Украина". Третьим лицом выступает еще один бывший глава "ПриватБанка" Александр Шлапак.

Печерский суд открыл производство по данному делу, назначив заседание на 30 октября.

4 июля в пресс-центре информагентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс- конференция тогда еще главы "ПриватБанка" Александра Шлапака, на которой он сообщил, что под выданными фиктивными кредитами "ПриватБанка" стоят подписи всего бывшего правления, начиная с подписи Александра Дубилета и всех его коллег.

19 декабря 2016 года крупнейший коммерческий банк в Украине "ПриватБанк" был национализирован.

22 декабря Шлапак занял пост главы правления банка, а 21 июля 2017 года он ушел в отставку.

Исполняющим обязанности председателя правления "ПриватБанка" назначена член правления Галина Пахачук.