Дубилета обвинили в фальсификации электронной переписи - он назвал само обвинение фейком

Информация в переписи населения министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета получена путем простого умножения данных Госкомстата на 0,888 (или 88,8%).

Об этом заявили в "Украинском центре общественных данных" (УЦОД). В организации считают, что данные переписи фальсифицированы.

По мнению экспертов УЦОД, одним из аргументов в пользу такой "оценки", а не традиционной переписи по стандартам ООН, было удешевление и использование современных технологий, сочетание данных различных реестров и других причин.

Авторы материала напоминают, что министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале опубликовал PDF-файл с презентацией "Оценки численности наличного населения". Эксперты считают, что больше данных, или более детального объяснения применяемых методов оценки опубликовано не было.

В частности, по мнению специалистов, одним из методов было заявлен "Комбинированный метод оценки численности наличного населения (данные половозрастной структуры населения + данные реестров)".

То есть, высчитывались доли населения по половозрастной структуре по данным Госстата и государственных реестров.

Так, из данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования определялась численность лиц в возрасте 60+ с учетом пенсионеров с ОРДЛО, которые приезжают по пенсии. Данные о численности лиц в возрасте 60+ экстраполировалась на данные половозрастной структуре.

"Затем обобщенные по возрастным группам данные мы сопоставили с показателями по презентации Дубилета. Сразу как-то странно поразило практическое одинаковое соотношение между половозрастным группам - что составляет около 88,8% (данные Дубилета от данных Госкомстата). И здесь закралось подозрение. А, что если никакой "экстраполяции" на самом деле не было? А было тупо умножения данных Госкомстата на коэффициент 0,888 (или 88,8%)? А незначительные различия в соотношениях - это лишь результат округления (ибо не комильфо указывать в заключении, в нас 8110 378,392 (триста девяносто две тысячных) лиц подсчитано)", - говорится в сообщении.

Впоследствии специалистам УЦОД якобы удалось с практически 100% точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дубилет, как будто результат "экстраполяции" данных пенсионного реестра на данные Госкомстата.

"Обращаем внимание, что на втором шаге округления до сотен было осуществлено через ROUNDUP - в ближайшее большее значение (не спрашивайте, почему, это загадка для нас). Также эти расчеты может повторить каждый желающий, а для удобства мы также изложили табличку нашим расчетам в свободный доступ: Как видно из табличек, только для одной половозрастной группы (женщины, 15-24 года) результат наших примитивных расчетов не совпал с супер-современными методами обработки и анализа big data Дубилета. Так, вместо 1740 тысяч человек, у нас получилось 1741 тысяч человек. Но, при этом, стоит отметить, что в Дубилет также не сходятся суммы по возрастным группам. Так, если просуммировать всех мужчин в его презентации, то получается 17 млн 281 тыс, а не 17 млн 280 тысяч человек", - пишут в организации.

После этого в УЦОД подвели результаты своего исследования.

"Во-первых, Дубилет и его команда сфальсифицировали общенациональное исследование, сознательно введя в заблуждение всю Украину. Во-вторых, сделали это тупо и нелепо. Какая тут может быть мораль? Закончить эту историю можно разве что цитатой из фильма "После прочтения сжечь"", - резюмировали в УЦОД.

В свою очередь, Дубилет прокомментировал информацию УЦОД о переписи населения. По его словам, данные этой организации являются фейком. В связи с этим, он планирует передать материалы об этом в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Вчера Интернетом распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном, это фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $ 1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать... Кто стоит за распространением этой "сенсации"? Кто оплатил первые публикации в СМИ и рекламу в соцсетях? У меня есть две версии. Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняя люди, чью схемы на сотни миллионов гривен мы недавних разоблачили. Сейчас готовим материалы к ГБР", - написал Дубилет.

Напомним, что Кабинет министров обнародовал данные о численности населения в Украине по состоянию на декабрь 2019 года. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета количество украинцев составляет 37 млн 289 тысяч человек.

Он уточнил, что озвученная цифра не совсем точная: "К сожалению, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019 года".