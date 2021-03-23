ДУС обирає компанії, які відмиватимуть Офіс президента

Державне управління справами обирає зараз компанії, які виконуватимуть різні види ремонту для усунення пошкоджень, завданих будівлі ОПУ

Про це повідомив пресцентр Офісу президента.

"Наразі Державне управління справами обирає компанії, які виконуватимуть різні види ремонтних робіт для усунення пошкоджень, завданих будівлі Офісу Президента 20 березня. ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в ОПУ, станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт та визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. грн.

"Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, серед іншого окремих кабінетів та приміщень на різних поверхах, де сталося загоряння", - пояснили в Офісі президента.

За попередніми оцінками вартість відновлювальних робіт може становити близько 2 мільйонів гривень, заявили в ОПУ.

Нагадаємо, коли 21 березня в Офісі президента заявили, що прибирання будівлі Офісу президента коштуватиме 2 млн грн, засновник громадської ініціативи "Києве, мий" Єлісей Ходоловський назвав таку суму захмарною, зазначивши, що комплексне прибирання вартує приблизно 80 тис. грн.