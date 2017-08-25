Два российских банка отключают от SWIFT

Правообладатель программного обеспечения для работы со SWIFT компания Finastra отказалась работать с двумя российскими санкционными банками.

Об этом газете "Ведомости" рассказали знакомые с ситуацией источники.

В частности, Finastr уведомила российского дистрибутора "Финнет", что с 31 августа прекращает работать с действующим в Крыму финансовыми организациями - РНКБ и Темпбанком.

По словам собеседников издания, Finastra на волне ужесточения санкций против России оценила риски и, обнаружив в партнерах два санкционных банка, пришла к решению о прекращении с ними сотрудничества.

При этом источник также отметил, что банк может попробовать перейти на другой интерфейс доступа к SWIFT. Для этого придется заключить договор и сделать все необходимые технические настройки.