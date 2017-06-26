Две американские компании намерены строить флот в Украине - Омелян

Как минимум две компании из США планируют принять участие в развитии речного судоходства в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам поездки в США.

"По меньшей мере две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине", - сообщил Омелян.

По словам министра, во время командировки в Вашингтон было проведено более десятка встреч с членами Конгресса от Республиканской и Демократической партий, проведены переговоры с руководством департаментов транспорта, торговли, финансов, Госдепа, а также рядом американских компаний.

По материалам УКРИНФОРМ