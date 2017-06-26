Две американские компании намерены строить флот в Украине - Омелян

Как минимум две компании из США планируют принять участие в развитии речного судоходства в Украине.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам поездки в США.
"По меньшей мере две американские компании намерены развивать речное судоходство, строить баржи в Украине", - сообщил Омелян.
По словам министра, во время командировки в Вашингтон было проведено более десятка встреч с членами Конгресса от Республиканской и Демократической партий, проведены переговоры с руководством департаментов транспорта, торговли, финансов, Госдепа, а также рядом американских компаний.
По материалам УКРИНФОРМ